2024Ç¯12·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12·î18Æü¡Ê¿å¡ËPARCO·à¾ì¤Ë¤Æ¥Ñ¥ë¥³¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹2024¡ØTHE PARTY in PARCO·à¾ì PARTⅢ～Enjoy Christmas!～¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ 2022Ç¯½©¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ØTHE PARTY in PARCO·à¾ì¡Ù¡£¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ò¤Ï¤¸¤áÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¥Èー¥¯¤ä¥é¥¤¥Ö¤òÅ¸³«¤¹