元AKB48で、現在はモデルや実業家としても活躍する小嶋陽菜。9月17日には、今年10月に約10年ぶりとなる写真集を発売することが発表された。この発表に合わせて、写真集のカットをいくつか先行公開。《リアルなムチムチ感がたまらないね》《肉付きの良さが最高です！》という絶賛の声も上がる一方で、【写真】「お腹周りが生々しい」小嶋陽菜が公開した10年ぶり写真集ショット《お腹周りが生々しすぎる。ある意味親近感がある体だ