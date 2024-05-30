KinKi Kidsの堂本剛が、きょう30日に放送される日本テレビバラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(毎週木曜19:54〜 ※一部地域は20:00〜)で、人気コーナー「ゴチになります!25」に登場する。(左から)堂本剛、小芝風花、岡村隆史10年ぶり2回目となる堂本。前回は最下位で22万円近く支払ったが、久々となる今回は「不安要素としては増田君」「絡み方が…」といきなりの告白。だが、増田貴久は意に介さず、いつもの増田節を貫