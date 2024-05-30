º£Ç¯¤â¤Þ¤¿·«¤êÊÖ¤¹¤Î¡©ºâÀ¯¸¡¾Ú¸å¤ÎÇ¯¶âÃ¡¤
º£²Æ¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¸øÅªÇ¯¶â¤ÎºâÀ¯¸¡¾Ú·ë²Ì¡£º£Ç¯¤â¤Þ¤¿ÉÔÌÓ¤ÊÇ¯¶â¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ê¼Ì¿¿¡§poosan¡¿PIXTA¡Ë
ÀèÆü¡¢¤¢¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ¼Ô¤«¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÝ¸±ÎÁ¤Î¾å¸Â¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¡¢¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¥¹¥é¥¤¥É¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÀ©ÅÙ¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µëÉÕ¿å½à¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¾ÍèÀ¤Âå¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â³Û¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«Ž¥Ž¥Ž¥¤´°Õ¸«¤ò»Ç¤¤¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤³¤ÇÅÅÏÃ¤ÇÀâÌÀ¡£¤³¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤è¤¯¡¢Ï¢Íí¤¬ÆÏ¤¤¤¿¿ôÆüÁ°¤ÎÂè14²ó¼Ò²ñÊÝ¾ã¿³µÄ²ñÇ¯¶âÉô²ñ¡Ê2024Ç¯4·î16Æü¡Ë¡Ê°Ê²¼¡¢Ç¯¶âÉô²ñ¡Ë¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¾¸å¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢Á°²ó2019Ç¯¤ÎºâÀ¯¸¡¾Ú¤Î¸å¡¢»ä¤¬°ìÈÖ³èÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë¡Î§¤ÇÍ×ÀÁ¤µ¤ì¤¿»î»»¤ä¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó»î»»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö»ñÎÁ4¡¡2019Ç¯ºâÀ¯¸¡¾Ú´ØÏ¢»ñÎÁ¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¤¢¤Î»ñÎÁ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÂ²¼¡Ê2019Ç¯ÅÙ¡Ë¤Î½êÆÀÂåÂØÎ¨¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¼õµë³«»Ï»þ´ü¤ÎÁªÂò¡×¤Ï¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÎÇ¯¶âÉÔ°Â¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Î»î»»¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¾®Ìî°Ñ°÷¤â¤³¤Î²ñµÄ¤Ç¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¤ÂÓÎà·¿¤Ë¤ª¤±¤ë½êÆÀÂåÂØÎ¨¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¹ñ¤ÎÇ¯¶â¤Ï¡¢À¤ÂÓÎà·¿¤È¤ÏÆÈÎ©¤·¤¿¤â¤Î¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤¹¤ëÎÏºî¤Ç¤·¤¿¡£
Ç¯¶âÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Ï½ÅÂç¤Ê»ñÎÁ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤
¾®Ìî°Ñ°÷¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÇ¯¶â³Ø²ñ¤ÎÁ°ÂåÉ½´´»ö¤Î¾®ÌîÀµ¾¼¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÊóÆ»¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î»ñÎÁ4¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
5Ç¯¤Ë1ÅÙ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëºâÀ¯¸¡¾Ú¤Î·ë²Ì¤¬º£²Æ¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤ÎÃæ¡¢¤³¤ì¤«¤éÇ¯¶â¤ÎÊóÆ»¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¡¢¤¿¤Ö¤ó¿Í¤è¤ê¤âÇ¯¶â¤ò¼ã´³¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢Á°²ó¤ÎºâÀ¯¸¡¾Ú´ØÏ¢»ñÎÁ¤ÇºÇ¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿»ñÎÁ¤ÎÀâÌÀ¤ò¾¯¤·¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè¤Ë¡¢¡Ö¾ÍèÀ¤Âå¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ëÇ¯¶â³Û¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤È¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢Ç¯¶âÉô²ñ¤Ç»ä¤¬¡¢¡Ö¡ØÂ²¼(2019Ç¯ÅÙ)¤Î½êÆÀÂåÂØÎ¨¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¼õµë³«»Ï»þ´ü¤ÎÁªÂò¡Ù¤Ï¡¢¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÎÇ¯¶âÉÔ°Â¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Î»î»»¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë»ñÎÁ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¥¯¥¤¥º¤ò1¤Ä¡£
5Ç¯Á°¤ÎÁ°²ó¤ÎºâÀ¯¸¡¾Ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿2019Ç¯¤Ë20ºÐ¤À¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢2019Ç¯»þ¤Ë65ºÐ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸Ç¯¶â¤ÎµëÉÕ¿å½à¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤ÆÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¼¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤Û¤Ü100¡ó¤¬Èá´ÑÅª¤Ë´Ö°ã¤¨¤ë
¤³¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤Ü100¡ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬´Ö°ã¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£70ºÐ¤È¤ÎÅú¤¨¤Ï¥Þ¥·¤Ê¤Û¤¦¤Ç¡¢90ºÐ¤À100ºÐ¤À¤È¤«¤½¤ì°Ê¾å¤ÈÅú¤¨¤ë¿Í¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Åú¤¨¤Ï66ºÐ9¥«·î¡£¤½¤ì¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤¬¡¢»ñÎÁ4¤Î¡ÖÂ²¼¡Ê2019Ç¯ÅÙ¡Ë¤Î½êÆÀÂåÂØÎ¨¡Ê61.7¡ó¡Ë³ÎÊÝ¤ËÉ¬Í×¤Ê¼õµë³«»Ï»þ´ü¤ÎÁªÂò¡×¤Ç¤·¤¿¡£
2019Ç¯¤Ë65ºÐ¤À¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢20ºÐ¤«¤é60ºÐ0¥«·î¤Þ¤Ç½¢Ï«¤·¤ÆÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¼ÉÕ¤·¡¢65ºÐ0¥«·î¤«¤éÇ¯¶â¤ò¼õµë¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢¸½Ìò»þ¤Î½êÆÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë½êÆÀÂåÂØÎ¨61.7¡ó¤ÎµëÉÕ¿å½à¤ÎÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢1999Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î2019Ç¯¤Ë20ºÐ¤À¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢¾å¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢20ºÐ¤«¤éÊÝ¸±ÎÁ¤òµò½Ð¤·¤Æ60ºÐ0¥«·î¤Þ¤Ç½¢Ï«¤·¤Æ¡¢65ºÐ0¥«·î¤«¤é¼õµë¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¥¹¥é¥¤¥É¤ÎÄ´À°¤â¤¢¤ê¡¢Èà¡¿Èà½÷¤ÎÇ¯¶âµëÉÕ¿å½à¤Ï½êÆÀÂåÂØÎ¨50.8¡ó¤Ë¤Ê¤ë¡£É½¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¡¢»ñÎÁ4¤Î10¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¤·¤«¤·¤Ç¤¹¤Í¡£½êÆÀÂåÂØÎ¨¤¬50.8¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤½¤ÎÈà¡¿Èà½÷¤¬¡¢2019Ç¯¤Ë65ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÈÆ±¤¸½êÆÀÂåÂØÎ¨61.7¡ó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢66ºÐ9¥«·î¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤ÆÊÝ¸±ÎÁ¤òµò½Ð¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
2019Ç¯¤Ë20ºÐ¤À¤Ã¤¿¿Í¡Êº£¤Ï25ºÐ¡Ë¤¬º£¤Î¹âÎð¼Ô¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸µëÉÕ¿å½à¤ÎÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë66ºÐ9¥«·î¤Ë¤Ê¤ëÌ¤Íè¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢40Ç¯¶á¤¯¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£40Ç¯Àè¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤ò¤½¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦ÌµÍý¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖÇ¯¶â¤¬¾Íè²¿¡ó²¼¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ê¤ã¡¢¶âÍ»¶È³¦¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡ÖÉÔ°Â»º¶È¡×¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï´î¤Ö¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¤Ä¤¤¤Ä¤¤¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Ç¯¶â¤ÎµëÉÕ¿å½à¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×°ø¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÊÑ¿ô¤ò¸ÇÄê¤·¤Æ¾Íè¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡½¡½ÉÔ»×µÄ¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤â¤ó¤À¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾¯¤·ÀìÌçÅª¤ÊÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ðÁÃÇ¯¶â45Ç¯²ÃÆþ¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Îºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶â¤ÎÇÑ»ß¤Ê¤É¤ÎÀ©ÅÙ²þÀµ°Æ¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢Àè¤Î66ºÐ9¥«·î¤Ï65ºÐ10¥«·î¤Þ¤Ç¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¡¢2019Ç¯ÅÙ¤Ë65ºÐ¤À¤Ã¤¿À¤Âå¤ÈÆ±¤¸½êÆÀÂåÂØÎ¨¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤¬¡¢5Ç¯Á°¤ÎºâÀ¯¸¡¾Ú¤Î»ñÎÁ4¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¸øÅªÇ¯¶â¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
¸øÅªÇ¯¶â¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÆ¯¤¯¤«¡¢²¿ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¯¤«¡¢¤¤¤Ä¤«¤éÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤«¤Ê¤É¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¥¬¥é¥ê¤ÈµëÉÕ¿å½à¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¼õ¤±¼è¤ëÇ¯¶â³Û¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¸øÅªÇ¯¶â¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
1Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î¤È¤¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Í¤ó¤¤óÄê´üÊØ¡£¤â¤·¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëQR¥³¡¼¥É¤ò¤¼¤Ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£¾Íè¤Î¼«Ê¬¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¯¶âµëÉÕ¿å½à¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤ò¸øÅªÇ¯¶â¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ª»î¤·¤¢¤ì¡ª
º£ÏÃÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë5Ç¯Á°¤ÎºâÀ¯¸¡¾Ú¤Çºî¤é¤ì¤¿»ñÎÁ4¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Àè¤Ë¾®Ìî°Ñ°÷¤â²ñµÄ¤Ç¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¤ÂÓÎà·¿¤Ë¤ª¤±¤ë½êÆÀÂåÂØÎ¨¡×¤Î»ñÎÁ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¡¢Âè9²óÇ¯¶âÉô²ñ¡Ê2023Ç¯11·î21Æü¡Ë¤Ç¼¡¤ÎÈ¯¸À¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2019Ç¯ºâÀ¯¸¡¾Ú¤ÎºÝ¤Ë¡¢Ç¯¶â¶É¤«¤éºâÀ¯¸¡¾Ú´ØÏ¢»ñÎÁ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¤ÂÓÎà·¿¤Ë¤ª¤±¤ë½êÆÀÂåÂØÎ¨¤È¤¤¤¦»ñÎÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ñÎÁ¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎµÄÏÀ¤Ë¿¿Ùõ¤Ë±þ¤¨¤¿¤â¤Î¤À¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤â¼Ò²ñ¤ÎÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Èó¾ï¤Ëµ¿Ìä¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤â¡×¤È¤¤¤¦»ñÎÁ¤¬¡¢¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¤ÂÓÎà·¿¤Ë¤ª¤±¤ë½êÆÀÂåÂØÎ¨¡×¡Ê»ñÎÁ4¤Î12¡Á19¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢Ç¯¶â¶É¤ÎÎÏºî¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óµ»ö¤Ç²¿ÅÙ¤«ÏÀ¤¸¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¸øÅªÇ¯¶â¤ÎÉéÃ´¤ÈµëÉÕ¤Îº¬ËÜ¸¶Â§¤Ï¡¢ÄÂ¶â¿å½à¡Ê1¿ÍÅö¤¿¤ê¡Ë¤¬Æ±¤¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤ÎÀ¤ÂÓÎà·¿¤Ç¤âÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¡¢Ç¯¶â·î³Û¡¢½êÆÀÂåÂØÎ¨¤ÏÆ±¤¸¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£½êÆÀÂåÂØÎ¨¤äÇ¯¶â·î³Û¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢ÊÒÆ¯¤À¤ÂÓ¤È¤«¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÀ¤ÂÓÎà·¿¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀÎ¤ÏÀì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¤¬ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤Ï¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Ç¯¶â¤ò»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢´°Á´¤Ë´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢Ç¯¶â¶É¤Ï¡¢2019Ç¯¤ÎºâÀ¯¸¡¾Ú¤Î»þ¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê»ñÎÁ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ñÎÁ4¤Ç¤Ï¡¢ÄÂ¶â¿å½à¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤È¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤Ðº£¡¢ÄÂ¶â·î³Û¤¬32.9Ëü±ß¡Á54.9Ëü±ß¤ÎÉ×ÉØÀ¤ÂÓ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Þ¤¹¡Ê¡Ø¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¡Ù¤«¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£¤³¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¸øÅªÇ¯¶â¤Ç¤Ï¡¢Ã±¿È¤Þ¤¿¤Ï1¿ÍÊ¬¤Î16.5Ëü±ß¡Á27.4Ëü±ß¤È¤Ê¤ëÀ¤ÂÓ¤ÈÆ±Åù¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ¤ÂÓ¤¬¡¢40Ç¯´ÖÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¼¤á¤ë¤È¡¢¼õ¤±¼è¤ëÇ¯¶â¤ÏÉ×ÉØ2¿ÍÊ¬¤Ç¡¢19.8Ëü±ß¡Á24.3Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ã±¿È¤Þ¤¿¤Ï1¿ÍÊ¬¤Ï¡¢É×ÉØ2¿Í¤ÎÈ¾Ê¬9.9Ëü±ß¡Á12.1Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÄÂ¶â¿å½à¡¢Ç¯¶â¤ÎµëÉÕ¿å½à¤ËÂ°¤¹¤ëÀ¤ÂÓ¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¤ÂÓÎà·¿¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ç¤â¡¢¤È¤â¤ËÀµµ¬¸ÛÍÑ¤Ç½¢Ï«¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¶¦¤ËÀµµ¬¸ÛÍÑ°Ê³°¤Ç½¢¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÄÂ¶â¿å½à¤ËÂ°¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤ÏÊÒÆ¯¤À¤ÂÓ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Àµµ¬¸ÛÍÑ¤Ç½¢Ï«¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÆþ¤ì¤Ð¡¢Àµµ¬¸ÛÍÑ°Ê³°¤Ç½¢Ï«¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤ÂÓÎà·¿¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯ÊÝ¸±ÎÁ¤âµëÉÕ³Û¤âÊ¿Åù¤ËÀßÄê
¤½¤¦¤·¤¿À¤ÂÓÎà·¿¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢À¤ÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë1¿ÍÅö¤¿¤êÄÂ¶â¿å½à¤¬Æ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤â¡¢Ç¯¶â¤ÎµëÉÕ¿å½à¤â¡¢¤½¤·¤Æ½êÆÀÂåÂØÎ¨¤âÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤·¤Ä¤³¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶â¤Ï¡¢1¿ÍÅö¤¿¤êÄÂ¶â¤¬Æ±¤¸¤Ê¤é¤Ð¡¢À¤ÂÓÎà·¿¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢ÉéÃ´¤âµëÉÕ¤âÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ç¯¶â¶É¤¬2019Ç¯¤Ëºî¤Ã¤¿»ñÎÁ4¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÄÂ¶â·î³Û¤¬32.9Ëü±ß¡Á54.9Ëü±ß¤ÎÉ×ÉØÀ¤ÂÓ¤Ë¤Ï¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¡¦¶¦¤ËÀµµ¬¸ÛÍÑ10¡ó¡¢¶¦¤ËÀµµ¬¸ÛÍÑ°Ê³°1¡ó¡¢¶¦Æ¯¤¤ÈÀµµ¬¸ÛÍÑ°Ê³°12¡ó¡¢¤½¤·¤ÆÊÒÆ¯¤À¤ÂÓ¡¦Àµµ¬¸ÛÍÑ¤Ç½¢Ï«74¡ó¡¢Àµµ¬¸ÛÍÑ°Ê³°3¡ó¤È¤ÎÀ¤ÂÓÎà·¿¤ÎÊ¬ÉÛ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¤Ç¤ÏÃË½÷ÊÌ¤ËÀµµ¬¸ÛÍÑ¡¢Àµµ¬¸ÛÍÑ°Ê³°¤Î³ä¹ç¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ñÎÁ¤Ï¡¢ÀÎ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¶¦Æ¯¤¤ÎÀ¤ÂÓ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇ¯¶â¤Î²þ³×¤¬É¬Í×¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤è¤¯Ê¹¤¯ÏÃ¡¢»ä¤Î¸À¤¦¡Ö¥Ò¥å¡¼¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯Ç¯¶âÏÀ¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤È¸À¤¦¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÎÏºî¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¤³¤Î¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¤ÂÓÎà·¿¤Ë¤ª¤±¤ë½êÆÀÂåÂØÎ¨¡×¤È¤¤¤¦»ñÎÁ¤â¡¢¤³¤Î»ñÎÁ¤¬ºî¤é¤ì¤Æ5Ç¯¤â·Ð¤Ä¤Î¤Ë¤ß¤ó¤ÊÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÃ¯¤âÊóÆ»¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡¢Ç¯¶â¤ÏÉÔ°Â¤À¡¢¾Íè¤ÏÉÔ°Â¤À¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ç¯¶â¤ÏÈ´ËÜ²þ³×¤¬É¬Í×¤À¤ÈÁê¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
»ä¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¿µ¼Ô¤ÎÈÖÁÈ¤â¡¢Êü±Ç»þ¤Ë¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö¸½¹Ô¤ÎÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡ÖÈ´ËÜÅª¤Ë¸«Ä¾¤¹¡×¤¬54.9¡ó¡¢¡ÖÇÑ»ß¤¹¤Ù¤¡×¤¬9.4¡ó¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¡¡¢»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬ÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤ÌÇ¯¶â¤Þ¤ï¤ê¤ÎÉ÷·Ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¤Î²ÈÂ²¤ÇÇ¯¶â¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦
¤¢¤ë½÷À»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤«¤é¤Î¡¢¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¥¹¥é¥¤¥É¤Ë¤è¤ëÇ¯¶âµëÉÕ¤Î¼Â¼Á²ÁÃÍ¤Î¸º³Û¤Î°ÕÌ£¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¥¹¥é¥¤¥É¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¡£¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Ë¾Ü¤·¤¤¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¾¦³ØÉô¶µ¼ø¤Î¸¢¾æÁ±°ì¤µ¤ó¤¬ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î²ÈÂ²¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£À¤¤ÎÃæ¤ÇÊª²Á¤¬3¡ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¢Í§Â¢¤ÎÇ¯¶â¤¬3¡ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¼Â¼Á²ÁÃÍ¤¬ÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÆüËÜ¤Îº£¤ÎÇ¯¶â¤Ç¤Ï¡¢Í§Â¢¤ÎÇ¯¶â¤Ï2.6¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤·¤«¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Îº¹³Û0.4¥Ý¥¤¥ó¥ÈÊ¬¤¬¡¢¼Â¼Á²ÁÃÍ¤Î¸º³Û¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¤½¤Î0.4¥Ý¥¤¥ó¥ÈÊ¬¤Ï¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤Î¾Íè¤ÎÇ¯¶â¤ËÍ§Â¢¤«¤é»ÅÁ÷¤ê¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤¬¼õ¤±¼è¤ëÇ¯¶â¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬2004Ç¯¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¥¹¥é¥¤¥É¡Ù¤Ç¤¹¡£Æñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Î¡¢Â¹¡¢Á½Â¹¤Ø¤Î»ÅÁ÷¤ê¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÇÆüËÜ¤ÎÇ¯¶â¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¤¬Ç¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢À¸³è¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ëµëÉÕ¿å½à¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê¸¢¾æ¤µ¤ó¡Ë
½÷À½µ´©»ï¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ïÌÌ¤Ç¤Ï1¥«½ê¡¢ËÍ¤¬ÏÃ¤·¤¿¡Ö¤Þ¤ë¤Á¤ã¤ó¡×¤¬¡Ö¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¤Ë½¤Àµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¿¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢»ä¤¬Ç¯¶âÉô²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿2¤Ä¤Î»ñÎÁ¤¬¤¢¤ëÂè14²óÇ¯¶âÉô²ñ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡¢¤ª¤è¤ÓÂè15²óÇ¯¶âÉô²ñ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¡¢ËÜÆü¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç½ª¤¨¤è¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¼ê·ä¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢Î¾¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ë¡Ö¸¢¾æ°Ñ°÷Äó½Ð»ñÎÁ¡×¤ò¤´¾ÐÍ÷¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê¸¢¾æ Á±°ì ¡§ ·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¾¦³ØÉô¶µ¼ø¡Ë