山田大介法律事務所（山口県山口市駅通り）の山田大介弁護士が5月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身が弁護した女性について、情報を発信しました。【実際の投稿：名誉毀損で逮捕された女性の弁護士、Xで注意喚起】名誉毀損の疑いで、女性が逮捕5月上旬、夫に不倫された一般人の妻が思いをつづったXアカウント「み」では、不倫相手の女性に関する情報などを晒し、話題に。14日、元迷惑系YouTuberのへずまりゅうこと原田将大（