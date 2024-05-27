厚生労働省は27日、新型コロナウイルスの感染によって得られる抗体の保有率が3月時点で初めて60％を超えたとする調査結果を、感染症部会の会合で示した。全国の献血や、民間の検査で残った血液を調べた。高齢になると保有率が低くなる傾向があり、脇田隆字部会長は「高齢者の感染割合は低い」として、主に65歳以上が対象の秋の定期接種の重要性を強調した。ワクチン接種ではなく感染によって得られる「抗N抗体」を調べた。3月