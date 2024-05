2022年5月にテキサス州ユバルディ市のロブ小学校で発生した銃乱射事件の被害者家族が、銃の利用を称賛するかのような内容だとして、FPSゲーム「コールオブデューティ」シリーズの販売元であるActivision Blizzardと、、銃器に関する広告をInstagramやFacebookで拡散したMeta、銃器メーカーのDaniel Defenseを訴えました。Meta and Activision face lawsuit by families of Uvalde school shooting victimshttps://www.engadget.com