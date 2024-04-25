ADORのミン・ヒジン代表が記者会見を行う。ミン・ヒジン代表は本日（25日）午後3時より、ソウル某所で自ら立場を発表する緊急記者会見を進行する。HYBEはこの日、ADORの経営権奪取の疑いに対する中間監査の結果を公開した。HYBEは、ADORの代表取締役主導で経営権奪取の計画が立てられたという具体的な事実を確認し、物証も確保したと明らかにした。また、該当資料を根拠に、関係者に対して業務上背任などの疑いで25日に告発状を提