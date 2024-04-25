「ロッキーズ−パドレス」（２４日、デンバー）パドレス松井裕樹投手が１３試合目の登板。わずか６球で三者凡退に仕留めた。４点リードの七回からマウンドへ。先頭グッドマンを２球で追い込むと、３球目のスプリットで遊ゴロ。続くブシャールは２球目のスプリットで三ゴロ、ブラックマンは初球スライダーで中飛に抑えた。前回２１日のブルージェイズ戦では１回１失点を喫していたが、この日は危なげなくわずか６球で結果