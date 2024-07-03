パドレス松井裕樹投手（28）の妻で、女優の石橋奈（31）が3日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、しばらく味覚がなかったことを明かした。石橋は、松井と4歳長女、1歳長男とともに米国に住んでいるが、この日「美味しいものを感じられる幸せ！」とつづり、味覚が戻ってきたことをつづったもの。石橋は「スクールに娘を迎えに行ったら帰りたくない！！！って怒ってたんだけど、今日の夜ごはん餃子だよって