「育休取ってわかった。 岸田総理が言ってた育休中に勉強しろは無理。僕なんて昨日買ったiPhone14の設定すらできてないのに、いつしろと？？？？」【写真】料理もできるだけ洗い物が少ないように…異次元の少子化対策のひとつとして岸田総理が『育休中のリスキリング（学び直し）』を提言したのは2023年1月のこと。当時、子育て中の保護者や子育て経験者、子育てに携わる人々から「育休中は暇じゃない」「勉強時間の確保は無理」な