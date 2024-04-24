ロックバンド「ブラー」が最後のライブを終えた可能性があるという。今月カリフォルニア州インディオのエンパイア・ポロ・クラブで開催されたコーチェラ・フェスティバルでヘッドライナーを務めた同バンド、２０日（土）の２回目のライブ中にデーモン・アルバーンが示唆したかたちだ。 【写真】ホントに最後なの？「コーチェラ」出演直後のやりきった笑顔 デーモンは最後の曲『テ