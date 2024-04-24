4四半期連続で国内事業の営業損益は黒字、しかし利益はごくわずかだ（撮影：尾形文繁）「利益率は改善の方向に進み出している」――。2024年8月期の中間決算説明会で、サイゼリヤの松谷秀治社長は国内事業についてこう語った。サイゼリヤが発表した2024年8月期の中間決算（2023年9月〜2024年2月期）。売上高は前年同期比24.8%増の1046億円と第2四半期時点で過去最高となった。営業利益は59億円で前年同期の9億円から約6.5倍となり