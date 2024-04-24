ナショナルズ１−４ドジャース」（２３日、ワシントン）ドジャース大谷翔平選手が衝撃の一発を放った。八回に代打で決勝打を放った同僚のアウトマンも驚きを隠せず。グラウンド上でヒーローとしてインタビューを受けたが、「最後に翔平の本塁打の話をしていいですか？」と自ら切り出すほど大興奮。「あんなの不条理。ありえないよ、ありえない。今まであんなの見たことがない。すごかった」と少年のように目を輝かせた。