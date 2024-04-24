ナショナルズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が23日（日本時間24日）、敵地ナショナルズ戦に「2番・DH」で先発。9回の打席で今季6号ソロをかっ飛ばした。時速118.7マイル（約191.02キロ）、飛距離450フィート（約137メートル）の衝撃弾。4打数1安打1打点1四球で、4-1の勝利に貢献した。敵地の実況席も一瞬興奮させてしまう一撃。その後は正気に戻ったが「モンスターホームラン！」と称賛していた。米国の首都に、大谷