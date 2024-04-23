もっつん(@mocchan_diary)さんの息子・たーくんは小学生になった途端、問題行動が増えます。今まで、保育園や健診で発達を指摘されたことはなかったのに…。小1息子の発達に悩み、支援クラスへ移籍するまでの体験談『うちの子が支援級に移籍するまで』をダイジェスト版でごらんください。 ©mocchan_diary ©mocchan_diary ©mocchan_diary ©mocchan_diary &#16