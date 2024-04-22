物事はどこから見るかによって解釈が変わってくる。人が「公平」でいるのはむずかしいことなのかもしれない。子どものいない専業主婦は「何でもしてくれる」存在？結婚して5年、不妊治療をしながら中古マンションを購入して越してきたトモミさん（40歳）。結婚したときは、すぐにでも子どもができると思っていたし、当時、かなりのブラック企業に勤めていたため、夫の勧めもあって退職した。「結婚して3年経ったところで不妊治療を