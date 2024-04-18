島崎藤村（しまざきとうそん）は、明治時代に活躍した日本の文豪・小説家です。中学校や高校の教科書に登場する偉人であり、現代映画にもリメイクされるほど人気の作品も少なくありません。「破壊」や「初恋」といった代表作はもちろん、家政婦として島崎藤村のもとにやってきた姪・島崎こま子とのイケナイ肉体関係を中心とした「新生」という衝撃的な作品もあります。詳しく見ていきましょう。島崎藤村（Wikipediaより）島崎藤村