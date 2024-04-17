実業家の前澤友作氏が16日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、Meta社への怒りを示した。 【写真】怒りの元凶！画像を無断使用された詐欺広告 前澤氏は3月18日にXで、自身の画像が使われた「無料投資教室を開きました」などと書かれたネット広告を掲載し「勝手に写真使われてる詐欺広告です」と明かしていた。「FacebookInstagramは酷すぎる。」とし、運営するMeta社に問い合わせをしたが、十分な返答ではなかったこ