【MLB】レッドソックス0-6ガーディアンズ（4月15日・日本時間16日／ボストン）【映像】激レア！デッドボールが直撃して空振り三振4月15日（日本時間16日）に米・マサチューセッツ州ボストンのフェンウェイ・パークで行われたボストン・レッドソックス対クリーブランド・ガーディアンズの一戦で、ガーディアンズの主砲ホセ・ラミレスが見舞われた、なんとも不運な“ボール直撃三振”が、野球ファンの間で注目を集めてい