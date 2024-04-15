夢を叶えたはずのマイホーム。そこには、さまざまな喜怒哀楽があります。夫婦円満で、子どもたちもすくすく成長、順風満帆な生活を送る家庭もありますが、なかにはマイホームを夢見たばかりに、家族間での“ドロドロ”としたトラブルに見舞われるケースもあるといいます。不倫、借金……と、これまで多くのエピソードを見聞きしてきたたのは、営業マンとしてスタートした住宅業界でのキャリアは18年以上。現在はマイホーム管理