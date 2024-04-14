スーパーで買い物をしていると、店員さんがスマートフォンやタブレットといった情報端末を片手に、カートに商品を詰めて回っている姿を見かけることがあると思います。あれは、ネットスーパーで注文の入った商品を集めて回っている光景です。インターネットやスマートフォンの普及に伴い、昨今はネットスーパーがかなり普及しました。では、実際にスーパーで買い物をするのとネットスーパーを利用するのとでは、どちらが食費の節約