ロシア、モスクワ市内の病院で最近、ある女性の卵巣から巨大な腫瘍が摘出され、その中から歯や骨の成分が見つかった。実際の生々しい写真とともに、露ニュースメディア『КОНТ』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る】モスクワ市内のクリフォソフスキー救急医療研究所で最近、女性の卵巣から約10キロの腫瘍が摘出された。女性は3年前に腹部のヘルニアを指摘されていたものの、症状が軽かったことからそのままにしていた。