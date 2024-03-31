米国のトランプ前大統領/Michael M. Santiago/Getty Images via CNN Newsource（ＣＮＮ）幹線道路を走るトラックの後部パネルに描かれていたのは、等身大のバイデン米大統領が縄で縛られ、横たわっているように見える姿――。トランプ前大統領がＳＮＳに投稿したビデオが物議を醸している。トランプ氏が２９日に投稿したところによると、ビデオは２８日にニューヨーク郊外のロングアイランドで、殉職した警官の通夜へ向かう途中に