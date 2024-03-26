林芳正官房長官は26日の記者会見で、小林製薬が販売した「紅こうじ」のサプリメントに腎疾患など健康被害の恐れがあるとして自主回収を呼びかけている問題について、「公表まで2カ月あまりの時間を要したのは誠に遺憾だ」と同社を批判した。小林製薬の紅こうじ、摂取後に死亡か疑い1件林氏は健康被害の拡大防止などのため、関係省庁による連絡会議の開催を検討していると明らかにした。厚生労働省消費者庁農林水産省など