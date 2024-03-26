4事件で殺人罪などに問われた特定危険指定暴力団工藤会のトップで総裁の野村悟被告（77）と、ナンバー2で会長の田上不美夫被告（67）の裁判で、福岡高検は26日、野村被告に対する一審の死刑判決を取り消し無期懲役を言い渡した福岡高裁判決を不服とし、上告した。今月12日にあった控訴審判決で福岡高裁は、4事件のうち1998年の元漁協組合長射殺事件について、野村被告の関与を裏付ける証拠がないとして、無罪と認定。残る3事件