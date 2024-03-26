米オークションハウス「ヘリテージ・オークションズ」が特別企画「トレジャー・フロム・プラネット・ハリウッド」を５日間開催し、名作映画の小道具を大量にオークションに出した。公式サイトが２５日、落札額の詳細を伝えた。最高額で落札されたのは映画「タイタニック」（１９９７年）のラストシーンでローズ（ケイト・ウィンスレット）が乗って助かったタイタニック号のドアで、７１万８７５０ドル（約１億８７８万円）だっ