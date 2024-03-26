1998年の夏に放送された俳優・反町隆史主演の連続ドラマ『GTO』が26年ぶりに復活し、カンテレ・フジテレビ開局65周年特別ドラマ『GTOリバイバル』として4月1日午後9時から放送される。それを前に、98年版『GTO』に出演していた松嶋菜々子が、冬月あずさ役として出演することが26日、決定した。併せて98年版『GTO』の出演者たちの貴重なオフショットも公開された。【全身ショット】26年たってもスタイル抜群！客室乗務員姿の松嶋