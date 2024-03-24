俳優の遠野なぎこ（44）が24日、自身のインスタグラムを更新し「彼氏ができました」と報告した。【写真あり】「彼氏ができました」新恋人を報告した遠野なぎこ22日に恋人との破局を報告していた遠野は「コメント欄、荒れてばっかりだね。残念です。人を攻撃するのは、悲しい行為です」と投稿。続けて「あ、でね。数日前、彼氏ができました。また、荒れるね…まぁ、いっか」とさらっと明かした。お相手は「20代の思いやりのあ