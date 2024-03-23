北九州市小倉南区の養護老人ホーム「徳寿園」で男性2人が死亡しているのが見つかった事件で、小倉南署は23日、首を切られていた1人の身元を、この部屋の入所者の無職永川毅さん（79）と明らかにした。腹を切られていたもう1人は別の部屋の入所者とみて、確認を進めている。署は、2人の間に何らかのトラブルがあった可能性があるとみて、殺人容疑で捜査している。詳しい経緯を調べるとともに、司法解剖して死因を特定する。