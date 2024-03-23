モスクワ郊外のコンサート会場で22日夜に銃乱射事件が起き、ロシア当局によると60人超が死亡した事件を受けて、米国家安全保障会議のワトソン報道官は22日、米政府がモスクワに対するテロ計画の情報を把握し、ロシア当局とも共有していたと明らかにした。ロイター通信などが伝えた。【動画】「銃撃だ。会場が燃えている」モスクワの乱射、悲鳴上げ逃げる人々米政府は今月初め、コンサートを含む大規模な集会を狙ったテロ計画