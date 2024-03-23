熊本市で、10代と20代の女性3人が顔や首などを刺される事件があり、飲食店店長の男が逮捕されました。事件は、多くの人が行き交う繁華街で起き、防犯カメラに「助けて」と周囲に訴える女性の姿が映されていました。何があったのでしょうか。◇22日（金曜日）午前9時すぎ、熊本市の繁華街に突如、女性の叫び声が響きわたりました。防犯カメラの音声「誰か助けてください！」「誰か助けて！！」防犯カメラ映像には、ふらふら