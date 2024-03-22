アメリカ・ミネソタ州で熱気球が電線に接触し、墜落する事故がありました。現地時間の20日午後7時ごろ、ミネソタ州ロチェスターで、3人が乗った熱気球が野原に着陸しようとしたところ、強風にあおられて電線に接触しました。この接触で気球と人が乗ったバスケットをつないでいたロープが切れ、バスケットはおよそ9メートルの高さから落下しました。この事故で、3人のうち2人が軽いけがをしました。現場は高速道路のすぐ