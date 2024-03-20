【AFP＝時事】20日に韓国・ソウルで行われるロサンゼルス・ドジャース（Los Angeles Dodgers）対サンディエゴ・パドレス（San Diego Padres）の米大リーグ（MLB）開幕戦を前に、ドジャース大谷翔平（Shohei Ohtani）らを標的とした爆破予告があった。通報を受け、会場の高尺スカイドーム（Gocheok Sky Dome）では捜査が行われたが、地元警察は爆発物は見つからなかったと明かした。ソウルの九老（Guro）警察はAFPに対し、20日