【AFP＝時事】カリブ海（Caribbean Sea）の島国ハイチの首都ポルトープランスの高級住宅街で18日、14人の遺体が見つかった。地元住民らはAFPに、14人の死の状況については不明だと話した。ただ、住宅地ペチョンビル（Petion-Ville）にあるラブール（Laboule）、トマッサン（Thomassin）の2地区は夜明けごろから武装ギャングの攻撃を受けていたとしている。目撃者らよると、ギャングは地区内の銀行やガソリンスタンド、民家を襲