ここに来て、衝撃的な訃報が相次いだ。人気コミック「ドラゴンボール」の原作者の鳥山明さんが3月1日に急性硬膜下血腫のため68歳で、国民的アニメ「ちびまる子ちゃん」（フジテレビ系）の主人公・まる子の声でおなじみだった声優のTARAKOさんが同4日に亡くなったことが相次いで発表されたのだ。松本まりか「高校以来15年間ノーブラ」告白…これからが“女盛り”のポテンシャル11日に都内でフジテレビの今年のアニメラインアッ