売春の一大スポットとして知られる大久保公園に異変が起きている。昨年秋から警察が取り締まりを強化し、それに伴うように立ちんぼが激減。ピーク時（’23年9月）は50人弱の女性が並び、その倍ほどの買春客や見物人が群がっていた。かつてこの地で春を売っていた街娼たちはどこへ消えたのか--。◆風俗店やSNSに主戦場を移行「やめた人は1割以下だね」2月のある日曜日、21時すぎ。大久保公園は、それまでの賑わいが噓だっ
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