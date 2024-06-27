東京都新宿区歌舞伎町の区立大久保公園の周辺には、売春を目的として路上に立っている女性（立ちんぼ）がいる。 ここ数年、ホストクラブやメンズコンカフェで指名する「担当」に貢ぐなどの“推し活”費用を稼ぐための女性が増えていた。ホストクラブの売掛金（つけ払い）の返済のために女性が路上に立つケースが急増し、社会問題化。一時は、YouTuberの撮影や警察官の見回りが多くなったことなどから、立つ女性の数自体が減