歌舞伎町でいま、″爆弾″が横行していることをご存じだろうか。″爆弾″とは、ホストクラブでのさまざまな禁止行為全般を指し、たとえば「顧客の職業についてズケズケと質問する」といった小さなものから、他のホストクラブの従業員との殴り合いといった警察沙汰に至るようなものまで多種多様。要は、「他のホスト及び店舗の売り上げを下げる可能性のある行為」は絶対に禁じられているわけだが、なかでも重罪とされているのが、「