【城南聯合ニュース】女性への強制わいせつの罪に問われた韓国の俳優、オ・ヨンス被告（７９）に対し、ソウル近郊の水原地裁城南支部は１５日、懲役８カ月・執行猶予２年と性暴力の治療プログラム４０時間履修を命じた。地裁支部は判決について「被害者の日記の内容、相談機関への相談内容などは事件の内容と相当部分合致している。被害者の主張は一貫しており、経験しなければできない証言とみえる」と説明した。被告は２０１