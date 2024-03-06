当時高校生の娘に性的暴行を加えたとして、父親が３月６日に逮捕されました。準強姦の疑いで逮捕されたのは富山県黒部市の会社役員・大門広治容疑者（５２）です。警察などによりますと、大門容疑者は２０１６年、当時高校２年生だった実の娘・里帆さんに対して、抵抗できない状態だと知りながら性的暴行を加えた疑いが持たれています。里帆さんは、中学２年生の夏ごろから母親が外出中の自宅で少なくとも８回被害にあったと