Image: Nothing これで十分なのでは?ユニークなデザインのスマートフォンやイヤホンを手掛けることで知られるNothing(ナッシング)が、Phoneシリーズの廉価版スマホ?ことPhone (2a)を先ほどついに正式発表しました。Phone (2a).A new icon is born. Powerfully unique from the inside out. pic.twitter.com/GxSeBWOYiS- Nothing (@nothing) March 5, 2024 Nothingスマホといえば、ピカピ