奇抜なスタイルでファッションアイコンとしても知られる米インテリアデザイナーのアイリス・アプフェルさんが１日、死去した。享年１０２歳。フロリダ州パームビーチの自宅で亡くなった事が、アイリスのインスタグラムで伝えられた。その投稿には「アイリス・バレル・アプフェル１９２１年８月２９日-２０２４年３月１日」と短く綴られていたほか、アイリスの遺産管理団体のスポークスマンがアイリス