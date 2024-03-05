フランス１部パリ・サンジェルマンルイス・エンリケ監督が、フランス代表ＦＷキリアン・エムバペの冷遇で批判をされている。エムバペは、１日のアウェー・モナコ戦で前半だけで交代し、私服に着替えてスタンドから観戦する異例の行動に出た。その試合後、エンリケ監督は「近いうちにＰＳＧはエムバペ抜きで試合をしなければならない。最善の方法を探そうと努力している」と語っていた。この試合だけでなく、２月に入り、明ら