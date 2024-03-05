OP戦絶好調の大谷…日本人のシーズン打点記録を更新することができるかドジャース大谷翔平投手はここまでオープン戦3試合に出場し、7打数5安打の打率.714、1本塁打、5打点。OPSは2.207と、シーズンでの大活躍を予感させる成績を残している。昨季本塁打王に輝いた大谷にも、いまだ超えられていないシーズンの日本人記録があり、今季は記録更新に期待だ。打率.304、44本塁打95打点、OPS1.066を残した大谷だが、日本人のシーズ