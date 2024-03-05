『天空の城ラピュタ』に登場する、「飛行石」を再現したアクセサリーの動画がSNSで話題を呼んでいる。【映像】“親方！空から女の子が！”「飛行石」の中に浮かぶシータ注目を集めているのは、フィギュアの造形師である「榎木ともひで」さんが自作した「飛行石」。その裏側には、映画のワンシーンであるシータが空からゆっくりと落ちてくる様子が小さな石の中で見事に再現されており、その美しい造形は、まるで大空の一部分を