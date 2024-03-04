世間が驚いた寺田心の“細マッチョ・イケメン化”“子役は成長すると消える”なんてジンクスがあったのは、もう過去の話。ドラマ『家なき子』（1994年／日本テレビ系）などで天才子役の名をほしいままにしていた安達祐実さんは、名バイプレイヤーとして今でも数々のドラマに出演し第一線で活躍中。同じく天才子役として名を馳せていた神木隆之介さんは、朝ドラ『らんまん』（2023年／NHK）や映画『ゴジラ-1.0』（2023年）といった