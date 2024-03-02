【AFP＝時事】ウクライナで、ロシアのために戦っているネパール人傭兵（ようへい）がいる。彼らはロシアのパスポートと報酬欲しさに故郷を後にするが、負傷した兵士たちは「来るな」と同郷人に警告している。傭兵に採用されれば、ネパールでの年収の2年分を1か月で稼げる。ただし条件は過酷で、死傷者も多い。「戦友が目の前で死ぬのを見た」と、スリヤ・シャルマ（24）は話した。法的な理由から、名前は仮名だ。「ネパール人に