いつ、どこで起きてもおかしくない震災に備えは十分ですか？（写真：CORA / PIXTA）複数のプレートがぶつかり合う、世界でもまれな場所に位置する日本。今年も「3.11」が近づいてきたが、2月下旬からは千葉県東方沖で地震が相次ぎ、気象庁が注意を呼びかけている。今年の元日には能登半島で、最大震度7を記録した地震が起こり、甚大な被害をもたらしたばかり。この地震には能登半島北部に走る複数の海底活断層が関係していると見ら