元ソフトバンクの真砂は昨季から日立製作所でプレーしている怒涛の2年間、支えてくれたのは愛妻だった。2022年までソフトバンクでプレーした真砂勇介外野手は、昨季から日立製作所でプレーしている。慣れ親しんだ福岡を離れて1年が過ぎた。「妻には相当しんどい思いをさせているので」。恩返しを誓う。2022年10月。宮崎で行われていたフェニックス・リーグ参加中に電話が鳴った。球団からだった。「僕も10年間やって、そういう